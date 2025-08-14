صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

7ستمبر کو انٹر نیشنل ختم نبوت کانفرنس نوجوانوں کا اہم اجلاس

  • فیصل آباد
چناب نگر(نامہ نگار)7ستمبر انٹر نیشنل ختم نبوت کانفرنس چناب نگر کے سلسلہ میں نوجوانوں کا ایک اہم اجلاس مرکز ختم نبوت جامعہ عثمانیہ ختم نبوت چناب نگر میں منعقد ہوا۔

 جس میں کثیر تعداد میں اسکول،کالج،یونیورسٹی و مدارس کے طلباء کے علا وہ سول سوسائٹی اور دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے شرکت کی،اجلاس کی صدارت مولانا قاری احسن رضوان عثمانی نے کی،اجلاس میں نوجوانوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ختم نبوت کے عظیم مشن پر کام کرنا اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں،کانفرنس کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنائیں گے ۔

 

