صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ امت مسلمہ پر فرض ہے :شبیر عثمانی

  • فیصل آباد
عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ امت مسلمہ پر فرض ہے :شبیر عثمانی

چناب نگر (نامہ نگار)انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے زیر اہتمام مرکز ختم نبوت جامعہ عثمانیہ چناب نگر میں 38ویں سالانہ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوگی، جسے تاریخی و مثالی قرار دیا جا رہا ہے ۔

 نائب امیر مولانا شبیر احمد عثمانی اور دیگر علما نے کہا کہ کانفرنس کے لیے جید علما سے رابطے مکمل ہیں اور جلد ناموں کا اعلان ہوگا۔منتظم اعلیٰ مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت مینارۂ نور ہے ، جس کی حفاظت امت مسلمہ پر فرض عین ہے ۔ قادیانیوں کو دعوت اسلام دیتے ہیں اور کانفرنس گزشتہ اجتماعات سے زیادہ مثالی ہوگی۔ علما نے کہا کہ ختم نبوت کا قانون اللہ کا قانون اور حضور اکرم ﷺ کی آبرو ہے ، جبکہ اس کا تحفظ اسلام کی اساس اور امت کی وحدت کی علامت ہے ۔رہنماؤں نے قادیانیوں کی سرگرمیوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے باعث ملکی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدات غیر محفوظ ہو رہی ہیں۔ کسی بھی حکومتی ادارے میں ان کی موجودگی آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ امتناع قادیانیت ایکٹ پر سختی سے عملدرآمد کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

چینی گروپ کا قائداعظم پارک میں یونٹ لگانے عندیہ

شہرکے تاریخی مقامات رنگ برنگے قمقموں سے سج گئے

یوم آزدی و معرکہ حق ریلی

سکول فیسوں میں اضافہ، 21 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم

محکمہ ماحولیات کے قوانین پر عمل نہ کرنے پر5 ٹینریز سیل

انجمن تاجران شیخوپورہ کی یوم آزادی کی تقریب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن