عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ امت مسلمہ پر فرض ہے :شبیر عثمانی
چناب نگر (نامہ نگار)انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے زیر اہتمام مرکز ختم نبوت جامعہ عثمانیہ چناب نگر میں 38ویں سالانہ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوگی، جسے تاریخی و مثالی قرار دیا جا رہا ہے ۔
نائب امیر مولانا شبیر احمد عثمانی اور دیگر علما نے کہا کہ کانفرنس کے لیے جید علما سے رابطے مکمل ہیں اور جلد ناموں کا اعلان ہوگا۔منتظم اعلیٰ مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت مینارۂ نور ہے ، جس کی حفاظت امت مسلمہ پر فرض عین ہے ۔ قادیانیوں کو دعوت اسلام دیتے ہیں اور کانفرنس گزشتہ اجتماعات سے زیادہ مثالی ہوگی۔ علما نے کہا کہ ختم نبوت کا قانون اللہ کا قانون اور حضور اکرم ﷺ کی آبرو ہے ، جبکہ اس کا تحفظ اسلام کی اساس اور امت کی وحدت کی علامت ہے ۔رہنماؤں نے قادیانیوں کی سرگرمیوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے باعث ملکی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدات غیر محفوظ ہو رہی ہیں۔ کسی بھی حکومتی ادارے میں ان کی موجودگی آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ امتناع قادیانیت ایکٹ پر سختی سے عملدرآمد کیا جائے ۔