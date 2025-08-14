صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:شاہ بانو ایجوکیشنل سسٹم میں یومِ آزادی کی تقریب

  • فیصل آباد
جڑانوالہ:شاہ بانو ایجوکیشنل سسٹم میں یومِ آزادی کی تقریب

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )شاہ بانو ایجوکیشنل سسٹم میں یومِ آزادی کی پُروقار تقریب منعقد ہوئی، جس کی میزبانی چیئرمین ملک نواب شیر وسیر اور سی ای او ملک رضا شاہد وسیر نے کی۔

 تقریب کے مہمانانِ خصوصی میں ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر ملک فیاض وسیر، سی ای او دی پنجاب اسکول سسٹم خالد حیات کموکا، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر زنانہ راحت اقبال، صدر بار ایسوسی ایشن چوہدری عرفان افضل، ماہرِ تعلیم نعیم اختر چودھری، ریٹائرڈ بریگیڈیئر عبدالحمید (ستارہ امتیاز ملٹری)، سی ای او کیڈٹ کالج فیصل آباد اور ایم ایس سوشل سکیورٹی ہسپتال ڈاکٹر فدا حسین شامل تھے ۔ 

 

