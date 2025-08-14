مساجد و مدارس کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے :علامہ طاہر الحسن
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)پاکستان علما کونسل کے زیر اہتمام آج مرکز جامعہ عثمانیہ رضا آباد میں استحکامِ پاکستان سیمینار اور پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوگی۔
اس موقع پر مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری علامہ طاہر الحسن نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان علما کونسل ہمیشہ ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے پاک فوج اور سلامتی کے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔انہوں نے کہا کہ مساجد و مدارس کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے ، حکمران ہوش کے ناخن لیں اور بدامنی سے گریز کریں۔ علمائے کرام نے تحریکِ آزادی میں گراں قدر قربانیاں دی ہیں، شہداء کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یومِ آزادی پر شہری پرامن انداز میں تقریبات منعقد کریں اور وطنِ عزیز کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں کریں۔علامہ طاہر الحسن نے بتایا کہ اس سلسلے میں پورے ملک کی مساجد و مدارس میں پرچم کشائی ہوگی۔