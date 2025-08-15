صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
ماں بیٹوں کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنا دیا ، دھمکیاں

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ماں بیٹوں کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے اقبال نگر کی رہائشی مصباح نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔

 وہ اپنے بیٹوں کے ہمراہ گھر پر موجود تھی کہ اس دوران ملز موں نے مبینہ طور پر گھر پر دھاوا بول دیا اور گھر پر موجود ماں بیٹوں کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ ملز موں کی جانب سے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔

 

