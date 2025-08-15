صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ:آفیسرز کالونی کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ، حادثات

  • فیصل آباد
ٹوبہ:آفیسرز کالونی کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ، حادثات

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)آفیسرز کالونی کی سڑکیں بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں، جس سے حادثات معمول بن گئے ہیں۔ گڑھوں اور ٹوٹے پھٹے راستوں نے نہ صرف رہائشیوں بلکہ دیگر راہگیروں کو بھی شدید مشکلات میں ڈال دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ضلع کا اہم اور مرکزی رہائشی علاقہ آفیسرز کالونی جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کر گڑھوں میں تبدیل ہو چکا ہے ۔ بارش کے بعد یہ گڑھے پانی سے بھر کر چھوٹے تالاب کا منظر پیش کرتے ہیں۔ مسلسل خراب سڑکوں کے باعث موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے حادثات عام ہیں، جبکہ پیدل چلنے والے بھی قدم قدم پر خطرات سے دوچار رہتے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ آفیسرز کالونی میں ضلع کے اعلیٰ افسر خود رہائش پذیر ہیں، لیکن اس کے باوجود گلیاں اور سڑکیں کھنڈرات میں بدل گئی ہیں۔ اگر مرکزی رہائشی علاقے کی یہ حالت ہے تو عام عوامی بستیوں اور دیہات کی صورتحال کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔عوامی حلقوں نے اربابِ اختیار سے فوری نوٹس لینے ، سڑکوں کی ہنگامی بنیادوں پر مرمت اور بحالی کے لیے خصوصی فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

