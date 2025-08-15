صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندیلیانوالی : سکول ٹیچر شرپسند عناصر کے حملہ میں شدید زخمی

  • فیصل آباد
سندیلیانوالی : سکول ٹیچر شرپسند عناصر کے حملہ میں شدید زخمی

سندیلیانوالی (سٹی رپورٹر)سندیلیانوالی کے سکول ٹیچر ملک عمر حیات پر شرپسند عناصر نے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ واقعہ تھانہ اروتی کی حدود میں پیش آیا، جہاں رات گئے ملزم گھر میں گھس آئے اور آہنی راڈوں و ڈنڈوں سے بے دریغ تشدد کیا۔

 حملے کے نتیجے میں ملک عمر حیات شدید زخمی ہو گئے۔ اس افسوسناک اور قابل مذمت واقعے نے تعلیمی حلقوں اور سول سوسائٹی میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑا دی۔ اہلِ علاقہ اور آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن سندیلیانوالی نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ایک معزز استاد پر بزدلانہ حملہ دراصل علم، تعلیم اور اساتذہ کی حرمت پر حملہ ہے ۔مقررین نے کہا کہ اساتذہ قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں اور ان پر حملے کسی صورت برداشت نہیں کیے جا سکتے ۔ انہوں نے ڈی پی او ٹوبہ، وزیراعلیٰ پنجاب اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو فوری گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں 120، پھل 200 روپے کلو تک مہنگے

حضرت داتا گنج بخشؒ ؒ کے عرس کا دوسرا روز، محفل سماع

دی یونیورسٹی آف لاہور میں جشن آزادی، معرکہ حق کی تقریب

یوم آزادی پر محکمہ تعلقات عامہ میں پرچم کشائی

ریلوے پولیس لائنز میں چاق و چوبند دستے کی قومی پرچم کو سلامی

عوامی رکشہ یونین کی پاکستان ،پاک فوج زندہ باد ریلی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ