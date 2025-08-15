سندیلیانوالی : سکول ٹیچر شرپسند عناصر کے حملہ میں شدید زخمی
سندیلیانوالی (سٹی رپورٹر)سندیلیانوالی کے سکول ٹیچر ملک عمر حیات پر شرپسند عناصر نے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ واقعہ تھانہ اروتی کی حدود میں پیش آیا، جہاں رات گئے ملزم گھر میں گھس آئے اور آہنی راڈوں و ڈنڈوں سے بے دریغ تشدد کیا۔
حملے کے نتیجے میں ملک عمر حیات شدید زخمی ہو گئے۔ اس افسوسناک اور قابل مذمت واقعے نے تعلیمی حلقوں اور سول سوسائٹی میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑا دی۔ اہلِ علاقہ اور آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن سندیلیانوالی نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ایک معزز استاد پر بزدلانہ حملہ دراصل علم، تعلیم اور اساتذہ کی حرمت پر حملہ ہے ۔مقررین نے کہا کہ اساتذہ قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں اور ان پر حملے کسی صورت برداشت نہیں کیے جا سکتے ۔ انہوں نے ڈی پی او ٹوبہ، وزیراعلیٰ پنجاب اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو فوری گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے ۔