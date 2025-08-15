صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہارٹ سیورز فاؤنڈیشن جشن آ زادی اور معرکہ حق کے سلسلے میں تقریب

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)جشنِ آزادی معرکہ حق کے سلسلے میں ہارٹ سیورز فاؤنڈیشن فیصل آباد کی جانب سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

 تقریب میں ایم ایس ایف آئی سی ڈاکٹر ندیم اختر، ڈی ایم ایس ڈاکٹر ابوبکر، صدر فاؤنڈیشن محمد اشرف، جنرل سیکرٹری محمد کاشف فاروق، میڈیکل سوشل آفیسر آسیہ فقیر حسین، منیجر عاصمہ مزمل، ممبر صابر علی صابری اور دیگر معززین شریک ہوئے ۔شرکا نے جشنِ آزادی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ملکی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کیں۔ 

 

