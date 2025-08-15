صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل:تحریکِ آزادی’’معرکہ حق‘‘کے ہیروز کو خراجِ تحسین

  • فیصل آباد
پیرمحل (نمائندہ دنیا)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت پیرمحل میں یومِ آزادی اور \"معرکہ حق\" کی مرکزی پرچم کشائی کی تقریب میونسپل کمیٹی آفس میں شایانِ شان انداز میں منعقد ہوئی۔

 تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی ذوالفقار صابر، ڈی ایس پی چودھری منیر احمد، چیف آفیسر عرفان مہدی، ریگولیشن آفیسر سلیم فاطمہ، فنانس آفیسر رانا عمیر رضا، صدر انجمن چودھری طارق کوٹلی والے ، صدر بار شاہد زیب سرگانہ اور صدر پریس کلب میاں اسد حفیظ سمیت معزز شخصیات نے شرکت کی۔پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی، بچوں نے ملی نغمے سنائے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے ۔ مہمانانِ خصوصی نے کیک کاٹنے کے ساتھ میونسپل کمیٹی کے سبزہ زار میں پودے لگا کر شجرکاری مہم میں حصہ لینے کی اپیل کی۔ شرکا نے تحریکِ آزادی اور \"معرکہ حق\" کے ہیروز کو خراجِ تحسین پیش کیا اور افواجِ پاکستان کے حق میں نعرے لگائے ۔

 

