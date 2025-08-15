دنیا کے ہر خطے میں پائیدار امن کا قیام ہر شخص کی خواہش:رانا ناصر فاروق
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سرگرم سماجی شخصیت رانا ناصر فاروق نے کہا کہ دنیا کے ہر خطے اور ملک میں پائیدار امن کا قیام ہر شخص کی خواہش ہے۔۔۔
مگر کہیں سپر پاور کہلانے کی دوڑ ،کہیں اپنے اسلحہ کی فروخت ، کہیں اپنی معیشت کی مضبوطی کے لئے حریف ممالک کے خلاف انتہا پسندی، تو کہیں اپنے ملک میں امن کی خاطر دوسروں کے امن تباہ کرنے کی سازشوں،امتیازی رویوں، غیر قانونی تسلط ، ریاستی ظلم و جبر نے پوری دنیا کا امن تباہ کررکھاہے ، صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلاشبہ دنیا بھر سے دہشت گردی کے خاتمے میں پاکستان کا کردار مثالی اور لائق تحسین رہا ہے ، مگر صد افسوس امریکا اور بھارت نے پاکستان کی امن کوششوں کو سراہنے کی بجائے ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے ۔