سمندری:پرچم کشائی کی تقریب ،نمایاں کارکردگی پر شیلڈزتقسیم
سمندری(نمائندہ دنیا ) 78واں یوم آزادی ملی جوش و جذبہ سے منایا گیا شہر کے چوکوں چوراہوں کو قومی پرچموں اور بڑے بڑے فلیکسز سے سجایا گیا سرکاری اورمختلف سماجی تنظیموں کی جانب سے تقربیات کا انعقاد کیا گیا۔
مرکزی تقریب گورنمنٹ کالج کے گراؤنڈ میں منعقد ہوئی جس میں پرچم کشائی کی گئی اراکین اسمبلی چودھری شہباز بابر راؤکاشف رحیم ایڈووکیٹ چودھری عارف محمود گل اسسٹنٹ کمشنر قمر محمود منج نے پرچم کشائی کی تقریب میں مختلف شعبہ زندگی میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی شخصیات کو شیلڈز دی گئیں تقریب کے دوران منتخب قیادت نے پودے لگائے اور شرکاء تقریب میں مفت پودے بھی تقسیم کئے ۔