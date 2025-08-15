بورسٹل انسٹیٹیوٹ فیصل آباد میں قیدی بچوں کے لیے پر خصوصی پروگرام
فیصل آباد)خصوصی رپورٹر(یومِ آزادی کے سلسلے میں بورسٹل انسٹیٹیوٹ فیصل آباد میں قیدی بچوں کے لیے ایک خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
جس کا اہتمام اسسٹنٹ ڈائریکٹر SERC پروجیکٹ سوشل ویلفیئرصوفیہ رضوان اور فیصل آباد ٹائمز ڈیجیٹل میگزین کے ممبران کے تعاون سے کیا گیا۔پروگرام کا آغاز تلاوتِ قرآنِ پاک اور نعتِ رسولِ مقبول ﷺ سے ہوا، جس کے بعد بورسٹل انسٹیٹیوٹ کے مقیم بچوں نے ملی نغمے پیش کر کے جشنِ آزادی کی خوشیوں کو دوبالا کیا۔ تقریب میں کیک کاٹا گیا اور بچوں سمیت جیل کے عملے میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔