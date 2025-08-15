ڈجکوٹ: یوم آ زادی پر ریلی نکالی گئی ،فضا نعروں سے گو نج اٹھی
ڈجکوٹ (نمائندہ دنیا)جماعت اسلامی ڈجکوٹ کی جانب سے 14 اگست جشنِ آزادی کی تقریبات بھرپور جوش و خروش سے منائی گئیں۔ تلاوتِ قرآن اور قومی ترانہ پیش کیا گیا، پرچم کشائی کی گئی اور پاکستان کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔
بعد ازاں آزادی ریلی نکالی گئی جس میں بچوں اور بڑوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ریلی کے شرکا سے امیر جماعت اسلامی شیخ عمیر احمد، یاسر کھارا ایڈووکیٹ، ڈاکٹر محمد خالد، میاں عابد عثمان اور شیخ عمر مختار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہر شعبہ قید کی کیفیت میں ہے ، مگر جماعت اسلامی محب وطن جماعت ہے جو ملک کیلئے ہر قربانی دینے کو تیار ہے ۔ ریلی مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی خان پارک پہنچی جہاں شجرکاری مہم چلائی گئی۔ اس موقع پر میاں ندیم اسلم، احمد صدیق، ملک مصطفیٰ، ملک مرتضیٰ و دیگر بھی موجود تھے ۔