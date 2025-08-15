فوڈ اتھارٹی کے زیر اہتمام جشن آزادی تقریب ، پر چم کشائی
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے قوم کو جشنِ آزادی کی مبارکباد پیش کی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی ہدایت پر فیصل آباد میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔۔۔
جس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر فیصل آباد امتیاز حسین، ڈپٹی ڈائریکٹر رانا اسد، ڈپٹی ڈائریکٹر چنیوٹ ڈاکٹر قاسم رضا اور فوڈ سیفٹی افسران شریک ہوئے ۔ایڈیشنل ڈائریکٹر امتیاز حسین نے کہا کہ 14 اگست صرف جشن کا دن نہیں بلکہ نئی سمت، نئے عزم اور ایک ذمہ دار قوم کے طور پر متحد ہونے کا دن ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی اس موقع پر پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے اور آپریشن بنیان مرصوص کے شہداء کو خراجِ عقیدت اور غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر رانا اسد نے کہا کہ پاکستان نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا کر اپنے جھنڈے کو سربلند کیا، ہم خوراک میں ملاوٹ اور جعلسازی کرنے والے صحت دشمن عناصر کا خاتمہ کر کے صحت مند معاشرہ تشکیل دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ڈپٹی ڈائریکٹر چنیوٹ ڈاکٹر قاسم رضا نے عوام سے اپیل کی کہ صحت مند اور محفوظ پنجاب کے خواب کو حقیقت بنانے میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ساتھ دیں۔