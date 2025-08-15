صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ عثمانیہ ختم نبوت چناب نگر میں پاکستان زندہ باد سیمینار

  • فیصل آباد
چناب نگر (نامہ نگار)مرکز ختم نبوت جامعہ عثمانیہ ختم نبوت چناب نگر میں پاکستان زندہ باد سیمینار منعقد ہوا جس میں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طویل عرصہ تک جان و مال کی قربانیاں دینے کے بعد یہ ملک حاصل ہوا۔

پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، جو قائداعظم محمد علی جناحؒ نے پیش کیا تھا، مگر افسوس کہ آج ہم اس سے انحراف کر رہے ہیں۔ قیامِ پاکستان اور نظریہ پاکستان کا اصل مقصد قرآن و سنت کا قانون نافذ کرنا ہے ۔مقررین نے کہا کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد ضروری ہے کہ ہم اپنے وطن اور اس میں بسنے والے ہر شہری کے ساتھ حسنِ اخلاق اور باہمی احترام کو زندہ رکھیں۔ پاکستان کسی خاص مذہب یا فرقے کا نہیں بلکہ ہم سب کا ہے ، اور ہم سب ایک پاکستانی قوم ہیں۔ سیاستدانوں کو چاہئے کہ آپس کی نورا کشتی ختم کر کے ملکی سالمیت کے لیے سنجیدہ کردار ادا کریں۔مولانا محمد سلمان عثمانی، مولانا عمر عثمان، مولانا محمد یوسف، مولانا ابوبکر، مولانا احسن رضوان، مولانا سیف اللہ، مولانا محمد انس، مولانا محمد قادری و دیگر علما نے کہا کہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنے والوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی جرات، بہادری اور عظمت کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں۔پاکستان اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے ، دشمن کی نظریں ہمارے ایٹمی اثاثوں پر ہیں، جبکہ فرقہ واریت دیمک کی طرح ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے ۔ ملکی دفاع کیلئے ضروری ہے ہم متحد ہو کر عالمی چیلنجز کا مقابلہ کریں۔ پوری قوم، پاکستان کی سالمیت کے لیے افواجِ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔

 

