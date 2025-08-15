14 اگست ہمیں آزادی کی قدر یاد دلاتا ہے :رانا شاہد
شورکوٹ (نمائندہ دنیا)صدر شورکوٹ پریس کلب (رجسٹرڈ) اور صدر انجمن تاجران شورکوٹ، رانا شاہد محمود نے یومِ آزادی کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ۔۔۔
14 اگست پاکستان کی تاریخ کا وہ دن ہے جب ہمیں بے شمار قربانیوں کے بعد ایک آزاد مملکت نصیب ہوئی۔ یہ دن نہ صرف آزادی کی قدر یاد دلاتا ہے بلکہ قومی وحدت، بھائی چارے اور ملکی ترقی کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کا تقاضا بھی کرتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ آج ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے عہد کرنا چاہیے کہ پاکستان کو اقوامِ عالم میں باوقار، خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے ۔