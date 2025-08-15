صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ نادیہ فاطمہ کی زیر نگرانی یونین کونسل 78 میں جشنِ آزادی معرکہ حق کے سلسلے میں پرمسرت تقریب منعقد ہوئی۔۔۔

 جس میں پاکستان کی 78ویں سالگرہ کا یادگاری کیک کاٹ کر شہریوں کو مبارکباد دی گئی۔ اس موقع پر نادیہ فاطمہ نے شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نادیہ فاطمہ نے کہا کہ آزادی کی حقیقی قدر تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنے وطن سے سچی محبت کریں اور اس کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جشنِ آزادی خوشی کے ساتھ ساتھ اس عزم کی تجدید کا لمحہ ہے کہ ہم پاکستان کو خوشحال، سرسبز اور محفوظ ملک بنانے کے لیے متحد رہیں گے ۔

 

