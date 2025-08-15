کمالیہ: یوم آ زادی پر کھیلوں کے دلچسپ مقابلے ، ٹرافیاں تقسیم
کمالیہ (نمائندہ خصوصی)ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ محمد نعیم سندھو کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر، چیف آفیسر علی رضا، میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر عمر نواز خان اور تحصیل سپورٹس آفیسر خضر حیات کی زیر نگرانی۔۔۔
جشنِ آزادی و معر کہ حق کے سلسلہ میں کھیلوں کے دلچسپ مقابلے منعقد کیے گئے ۔ٹیبل ٹینس کے مقابلے ذیشان کالونی میں جبکہ والی بال کے میچز میونسپل گراؤنڈ میں ہوئے ۔ فائنل کے دوران کھلاڑیوں کا جوش و خروش اور ولولہ دیدنی تھا، نوجوانوں نے قومی جذبے کے ساتھ بھرپور شرکت کی۔اسسٹنٹ کمشنر نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں تقسیم کیں۔