قیامِ پاکستان میں وکلا کا کردار تاریخی اہمیت رکھتا ہے :وقاص سلیم

  • فیصل آباد
قیامِ پاکستان میں وکلا کا کردار تاریخی اہمیت رکھتا ہے :وقاص سلیم

شورکوٹ (نمائندہ دنیا)بار ایسوسی ایشن شورکوٹ کے زیرِ اہتمام جشنِ آزادی کی تقریب بار روم میں منعقد ہوئی۔ مہمانِ خصوصی اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ میڈم شازیہ رحمان اور سابق ایم پی اے مسلم لیگ ن خالد غنی چودھری تھے۔۔۔

 جبکہ صدارت صدر بار میاں اختر عباس جنجیانہ ایڈووکیٹ نے کی۔ جنرل سیکرٹری بار چودھری وقاص سلیم ایڈووکیٹ اور جوائنٹ سیکرٹری چودھری زیشان عزیز ایڈووکیٹ بھی شریک ہوئے ۔تقریب میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شورکوٹ کی ایم ایس ڈاکٹر ماریہ امداد، صدر انجمن تاجران و صدر پریس کلب رانا شاہد محمود، چیئرمین رائے ایاز اکبر، فنانس سیکرٹری پریس کلب رانا محمد شبیر، نائب صدر شہزاد علی چودھری، چودھری زیشان حیدر، منظور الحسن سیال اور وکلاء برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔زیرِ تعمیر بار روم میں پرچم کشائی کی گئی، جس میں مہمانانِ خصوصی سمیت وکلا نے شرکت کی۔ پاکستان کی 78ویں سالگرہ کے موقع پر وکلا کی جانب سے مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔صدر بار میاں اختر عباس جنجیانہ اور جنرل سیکرٹری چودھری وقاص سلیم نے کہا کہ قیامِ پاکستان میں وکلاء کا کردار تاریخی اہمیت رکھتا ہے ، اور آج بھی وکلا ملک کے دفاع اور سلامتی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔

 

