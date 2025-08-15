آ ج امام بارگاہ ایوان حسین کمالیہ میں مجلس ، ذوالجناح کا جلوس برآ مد ہو گا
کمالیہ (نمائندہ خصوصی)صدر انجمن غلامان عون ومحمد رجسٹرڈ کمالیہ و ممبر ڈسٹرکٹ امن کمیٹی نوابزادہ کاشف سجاد خان کھرل و جنرل سیکرٹری انجمن غلامان عون و محمد سید محسن رضا نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہو ئے۔۔۔
کہا آ ج جمعہ مرکزی امام بارگاہ ایوان حسین کمالیہ میں ٹھیک 10بجے مجلس عزا شروع ہو جائیگی جس میں ذاکر اہل بیت وارث نقوی آف ڈیرہ غازی خان صائم عباس نوتک آف بھکر اور مصور غم ذاکر رضوان قیامت خطاب فرمائیں گے اور مرکزی جلوس شبیہ ذوالجناح برآمد ہو گا ۔