صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیغام پاکستان سنٹر، جامعہ محمدی شریف چنیوٹ میں تقریب خصوصی سٹالز لگائے گئے

  • فیصل آباد
پیغام پاکستان سنٹر، جامعہ محمدی شریف چنیوٹ میں تقریب خصوصی سٹالز لگائے گئے

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جشنِ آزادی معرکۂ حق تقریبات کے سلسلے میں پیغام پاکستان سنٹر، جامعہ محمدی شریف چنیوٹ میں رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی۔۔۔

 جس میں پاکستان کے پانچوں صوبوں اور آزاد کشمیر کی ثقافت و روایات کی عکاسی کے لیے خصوصی سٹالز لگائے گئے ۔ موسمی پھل، تاریخی یادگاروں اور ثقافتی رنگوں کو تصویری خاکوں میں پیش کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اللہ گوندل اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبد اللہ احمد نے سٹالز کا معائنہ کیا اور بچوں کی اعلیٰ کارکردگی کو سراہا۔ اس موقع پر شجر کاری مہم کا افتتاح اور پرچم کشائی بھی کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ایوانِ تجارت میں یومِ آزادی کی تقریب،کیک کاٹا گیا ،خصوصی دعائیں

معرکہ حق سے ملک کا تحفظ یقینی بنایا گیا:اجمل چانڈیہ

معرکہ حق کی جیت یومِ آزادی کی خوشیاں دوبالا کر گئی:لبنیٰ نزیر

جشنِ آزادی اس بار تاریخی اہمیت کا حامل:ثاقب خورشید

قوم کے شہداء ،غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں،فواد ہاشم

یوم آزادی تجدید عہد کا دن ہے ،ڈاکٹرمہناز خاکوانی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ