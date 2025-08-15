پیغام پاکستان سنٹر، جامعہ محمدی شریف چنیوٹ میں تقریب خصوصی سٹالز لگائے گئے
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جشنِ آزادی معرکۂ حق تقریبات کے سلسلے میں پیغام پاکستان سنٹر، جامعہ محمدی شریف چنیوٹ میں رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی۔۔۔
جس میں پاکستان کے پانچوں صوبوں اور آزاد کشمیر کی ثقافت و روایات کی عکاسی کے لیے خصوصی سٹالز لگائے گئے ۔ موسمی پھل، تاریخی یادگاروں اور ثقافتی رنگوں کو تصویری خاکوں میں پیش کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اللہ گوندل اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبد اللہ احمد نے سٹالز کا معائنہ کیا اور بچوں کی اعلیٰ کارکردگی کو سراہا۔ اس موقع پر شجر کاری مہم کا افتتاح اور پرچم کشائی بھی کی گئی۔