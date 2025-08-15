صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:ڈی سی الیون اور ڈی پی او الیون کے درمیان کرکٹ میچ

  • فیصل آباد
چنیوٹ:ڈی سی الیون اور ڈی پی او الیون کے درمیان کرکٹ میچ

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جشنِ آزادی تقریبات کے سلسلے میں اسلامیہ کالج کرکٹ گراؤنڈ چنیوٹ میں ڈی سی الیون اور ڈی پی او الیون کے درمیان کرکٹ میچ ہوا۔ اس موقع پر قومی نغموں کی دھنیں بجائی گئیں اور گراؤنڈ سبز ہلالی پرچموں سے سجا ہوا تھا۔

شہریوں کی بڑی تعداد افسروں کو کرکٹ کھیلتے دیکھنے کے لیے گراؤنڈ میں موجود تھی۔ ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے بیٹنگ اور باو لنگ دونوں میں شاندار آل راؤنڈ کارکردگی دکھا کر اپنی ٹیم کو فتح دلائی۔ ڈی سی الیون نے ڈی پی او الیون کو شکست دی۔ ڈی پی او عبداﷲ احمد بھی اس موقع پر موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ونر اور رنر اپ ٹیموں کے کپتانوں کو ٹرافیاں پیش کیں اور کہا کہ کرکٹ میچ کے ذریعے یکجہتی اور جذبۂ حب الوطنی کا پیغام عام کیا گیا ہے ۔دریں اثنا ضلعی انتظامیہ کے زیراہتمام 13 اگست کی رات 12 بجتے ہی اسلامیہ کالج کرکٹ گراؤنڈ میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا اور شہریوں کا جمِ غفیر اس دلکش منظر کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے اہلِ وطن کو جشنِ آزادی اور معرکۂ حق میں تاریخی فتح کی مبارکباد دی۔ تحصیل لالیاں میں بھی زبردست فائرورکس کا اہتمام کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سویٹ ہوم کے طلبا کی فلاح و بہبود کے منصوبوں میں تعاون کرینگے : چیئرمین سی ڈی اے

پاکستانی عوام ملکی خودمختاری پر سمجھو تا نہیں کر ینگے ، چو دھری سالک

عبدالعلیم خان کی شہید میجر زیاد سلیم کے گھر آمد، والدہ سے ملاقات

کشمیریوں کا واحد سہارا مضبوط و مستحکم پاکستان ، صدر آزاد کشمیر

شہدا ، بزرگوں اور ہیروز کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں، وزیر صحت

پاکستان کی ڈیجیٹل ترقی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ، شزا فاطمہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ