چنیوٹ:ڈی سی الیون اور ڈی پی او الیون کے درمیان کرکٹ میچ
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جشنِ آزادی تقریبات کے سلسلے میں اسلامیہ کالج کرکٹ گراؤنڈ چنیوٹ میں ڈی سی الیون اور ڈی پی او الیون کے درمیان کرکٹ میچ ہوا۔ اس موقع پر قومی نغموں کی دھنیں بجائی گئیں اور گراؤنڈ سبز ہلالی پرچموں سے سجا ہوا تھا۔
شہریوں کی بڑی تعداد افسروں کو کرکٹ کھیلتے دیکھنے کے لیے گراؤنڈ میں موجود تھی۔ ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے بیٹنگ اور باو لنگ دونوں میں شاندار آل راؤنڈ کارکردگی دکھا کر اپنی ٹیم کو فتح دلائی۔ ڈی سی الیون نے ڈی پی او الیون کو شکست دی۔ ڈی پی او عبداﷲ احمد بھی اس موقع پر موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ونر اور رنر اپ ٹیموں کے کپتانوں کو ٹرافیاں پیش کیں اور کہا کہ کرکٹ میچ کے ذریعے یکجہتی اور جذبۂ حب الوطنی کا پیغام عام کیا گیا ہے ۔دریں اثنا ضلعی انتظامیہ کے زیراہتمام 13 اگست کی رات 12 بجتے ہی اسلامیہ کالج کرکٹ گراؤنڈ میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا اور شہریوں کا جمِ غفیر اس دلکش منظر کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے اہلِ وطن کو جشنِ آزادی اور معرکۂ حق میں تاریخی فتح کی مبارکباد دی۔ تحصیل لالیاں میں بھی زبردست فائرورکس کا اہتمام کیا گیا۔