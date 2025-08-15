راہ انسانیت فاؤنڈیشن نے مریضوں کو پھلوں کی ٹوکریاں پیش کیں
سمندری ( نمائندہ دنیا)یوم آزادی کے موقع پر فلاحی تنظیم راہ انسانیت فاؤنڈیشن پاکستان رجسٹرڈ کی طرف سول ہسپتال سمندری داخل مریضوں کو پھلوں کی ٹوکریاں اور ان کی مالی مدد کی گئی۔۔۔
جس پر مریضوں نے خوشی کا اظہار کیا جبکہ اسی رفاہی تنظیم کے پلیٹ فارم سے یوم آزادی کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کیلئے کالج چوک میں راہ انسانیت فاؤنڈیشن پاکستان رجسٹرڈ کی صدر طاہرہ نواز کی طرف سے بچوں اور نوجوانوں کیلئے مفت جھنڈوں ،بیجیز ،کیپ ،اور 14 اگست کی مناسبت سے کپڑوں کا سٹال لگا یا گیا ، بچوں اور بڑوں کو مفت جھنڈے ٹوپیاں تقسیم کی گئیں۔