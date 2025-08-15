صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہ انسانیت فاؤنڈیشن نے مریضوں کو پھلوں کی ٹوکریاں پیش کیں

  • فیصل آباد
راہ انسانیت فاؤنڈیشن نے مریضوں کو پھلوں کی ٹوکریاں پیش کیں

سمندری ( نمائندہ دنیا)یوم آزادی کے موقع پر فلاحی تنظیم راہ انسانیت فاؤنڈیشن پاکستان رجسٹرڈ کی طرف سول ہسپتال سمندری داخل مریضوں کو پھلوں کی ٹوکریاں اور ان کی مالی مدد کی گئی۔۔۔

 جس پر مریضوں نے خوشی کا اظہار کیا جبکہ اسی رفاہی تنظیم کے پلیٹ فارم سے یوم آزادی کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کیلئے کالج چوک میں راہ انسانیت فاؤنڈیشن پاکستان رجسٹرڈ کی صدر طاہرہ نواز کی طرف سے بچوں اور نوجوانوں کیلئے مفت جھنڈوں ،بیجیز ،کیپ ،اور 14 اگست کی مناسبت سے کپڑوں کا سٹال لگا یا گیا ، بچوں اور بڑوں کو مفت جھنڈے ٹوپیاں تقسیم کی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں 120، پھل 200 روپے کلو تک مہنگے

حضرت داتا گنج بخشؒ ؒ کے عرس کا دوسرا روز، محفل سماع

دی یونیورسٹی آف لاہور میں جشن آزادی، معرکہ حق کی تقریب

یوم آزادی پر محکمہ تعلقات عامہ میں پرچم کشائی

ریلوے پولیس لائنز میں چاق و چوبند دستے کی قومی پرچم کو سلامی

عوامی رکشہ یونین کی پاکستان ،پاک فوج زندہ باد ریلی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ