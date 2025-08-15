شورکوٹ :میونسپل کمیٹی میں پرچم کشائی کی تقریب ، کیک کاٹا گیا
شورکوٹ (نمائندہ دنیا)ملک بھر کی طرح شورکوٹ میں بھی جشنِ آزادی اور یومِ دفاع جوش و جذبے سے منایا گیا۔
صبح 8 بجے میونسپل کمیٹی میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی جس کے مہمانِ خصوصی اسسٹنٹ کمشنر شازیہ رحمان، چیف آفیسر سید سلیم اقبال شاہ، ڈی ایس پی چوہدری محمد اکرم، ایس ایچ او ملک اسد اللہ کھوکھر اور مختلف سیاسی، مذہبی و سماجی شخصیات تھیں۔ تقریب میں ریسکیو 1122 کے دستوں نے سلامی پیش کی، قومی ترانہ پڑھا گیا اور پاکستان کی 78ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔بعد ازاں میونسپل کمیٹی سے ریلی نکالی گئی جو تحصیل چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت شازیہ رحمان، مولانا آصف معاویہ سیال، سابق ایم پی اے خالد غنی چودھری اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے خطاب میں کہا کہ پاکستان بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا، آزادی کی قدر کرنا ہم سب پر لازم ہے ۔ انہوں نے تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یکم اگست سے جاری تقریبات میں بھرپور عوامی شمولیت رہی، یہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی حب الوطنی کا مظہر ہے ۔دیگر مقررین نے کہا کہ آج کا دن آزادی کی خوشیوں کا دن ہے اور پاکستانی قوم اپنی افواج پر فخر کرتی ہے ۔ ریلی کے اختتام پر مفتی نصیرالدین نصیر الحسنی نے ملک کے امن و سلامتی کے لیے دعا کرائی۔