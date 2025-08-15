صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ :میونسپل کمیٹی میں پرچم کشائی کی تقریب ، کیک کاٹا گیا

  • فیصل آباد
شورکوٹ :میونسپل کمیٹی میں پرچم کشائی کی تقریب ، کیک کاٹا گیا

شورکوٹ (نمائندہ دنیا)ملک بھر کی طرح شورکوٹ میں بھی جشنِ آزادی اور یومِ دفاع جوش و جذبے سے منایا گیا۔

صبح 8 بجے میونسپل کمیٹی میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی جس کے مہمانِ خصوصی اسسٹنٹ کمشنر شازیہ رحمان، چیف آفیسر سید سلیم اقبال شاہ، ڈی ایس پی چوہدری محمد اکرم، ایس ایچ او ملک اسد اللہ کھوکھر اور مختلف سیاسی، مذہبی و سماجی شخصیات تھیں۔ تقریب میں ریسکیو 1122 کے دستوں نے سلامی پیش کی، قومی ترانہ پڑھا گیا اور پاکستان کی 78ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔بعد ازاں میونسپل کمیٹی سے ریلی نکالی گئی جو تحصیل چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت شازیہ رحمان، مولانا آصف معاویہ سیال، سابق ایم پی اے خالد غنی چودھری اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے خطاب میں کہا کہ پاکستان بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا، آزادی کی قدر کرنا ہم سب پر لازم ہے ۔ انہوں نے تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یکم اگست سے جاری تقریبات میں بھرپور عوامی شمولیت رہی، یہ وزیراعلیٰ  مریم نواز شریف کی حب الوطنی کا مظہر ہے ۔دیگر مقررین نے کہا کہ آج کا دن آزادی کی خوشیوں کا دن ہے اور پاکستانی قوم اپنی افواج پر فخر کرتی ہے ۔ ریلی کے اختتام پر مفتی نصیرالدین نصیر الحسنی نے ملک کے امن و سلامتی کے لیے دعا کرائی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ایوانِ تجارت میں یومِ آزادی کی تقریب،کیک کاٹا گیا ،خصوصی دعائیں

معرکہ حق سے ملک کا تحفظ یقینی بنایا گیا:اجمل چانڈیہ

معرکہ حق کی جیت یومِ آزادی کی خوشیاں دوبالا کر گئی:لبنیٰ نزیر

جشنِ آزادی اس بار تاریخی اہمیت کا حامل:ثاقب خورشید

قوم کے شہداء ،غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں،فواد ہاشم

یوم آزادی تجدید عہد کا دن ہے ،ڈاکٹرمہناز خاکوانی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ