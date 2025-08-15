صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان سو سالہ جدوجہد اور قربانیوں کے بعد حاصل ہوا:شبیرعثمانی

چناب نگر (نامہ نگار )انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے نائب امیر مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے مرکز ختم نبوت جامعہ عثمانیہ چناب نگر میں میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 پاکستان کوئی وقتی یا عارضی تحریک کا نتیجہ نہیں بلکہ سو سالہ جدوجہد، فکر اور جان و مال کی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ مدینہ منورہ کے بعد یہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو ایک نظریے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر قائم ہوئی۔ جب تک طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، قیامِ پاکستان کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔انہوں نے کہا کہ تحریکِ پاکستان کا اصل مقصد نفاذِ شریعت ہے ، جو آج تک تشنہ تکمیل ہے ۔ پاکستان کا قیام اسلام کے عادلانہ نظام کے نفاذ کے لیے ہوا اور اسی سے یہ قائم رہ سکتا ہے ۔ شہدا کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں اور لہو و لعب سے بچتے ہوئے ملک کے اصل مقصد کی طرف لوٹ آئیں۔مولانا شبیر عثمانی نے کہا کہ پاکستان اپنی جغرافیائی حیثیت، مقدس نظریے ، غیرت مند قوم اور ایٹمی قوت کی بنا پر دنیا میں ممتاز ہے ۔ یہ واحد ملک ہے جو لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں سے  لا الہ الا اللہ  کے نام پر حاصل ہوا اور مسلم دنیا کی نظریں اس پر مرکوز ہیں۔

 

