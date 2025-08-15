صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی مسیحی ہونے پر فخر ،ہمارا جینا مرنا ملک کیلئے ہے : اکمل بھٹی

  • فیصل آباد
پاکستانی مسیحی ہونے پر فخر ،ہمارا جینا مرنا ملک کیلئے ہے : اکمل بھٹی

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)چیئرمین مینارٹیز الائنس پاکستان اکمل بھٹی نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی مسیحی ہونے پر فخر ہے اور ہم پاکستان کی سلامتی و خوشحالی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔

 ملک کی 78ویں یومِ آزادی پر تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب کو پاکستان کا حصہ بنانے اور دفاع، صحت و تعلیم کے شعبوں میں دی گئی قربانیوں پر فخر ہے ۔ ہمارا جینا مرنا پاکستان کی حرمت کے لیے ہے ، اگر ریاستی امور میں برابر مواقع ملیں تو غربت، جہالت، لاقانونیت، مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیشتر فلٹریشن پلانٹس خراب ، شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور

کنگنی والا بائی پاس کے قریب چھاپہ ، میٹل فیکٹری میں کروڑوں کی گیس چوری پکڑی گئی

پنجاب کالجز کے زیر اہتمام پرچم کشائی کی پُر وقار تقریب

سماجی شخصیت کی جشن آزادی تقریب،مستحقین کوچینی ،آٹاتقسیم

گوجرانوالہ پریس کلب میں پرچم کشائی،شہداکو خراج عقیدت

ڈپٹی کمشنر صبا اصغر نے جناح ہال میں پرچم کشائی کی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ