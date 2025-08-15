پاکستانی مسیحی ہونے پر فخر ،ہمارا جینا مرنا ملک کیلئے ہے : اکمل بھٹی
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)چیئرمین مینارٹیز الائنس پاکستان اکمل بھٹی نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی مسیحی ہونے پر فخر ہے اور ہم پاکستان کی سلامتی و خوشحالی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔
ملک کی 78ویں یومِ آزادی پر تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب کو پاکستان کا حصہ بنانے اور دفاع، صحت و تعلیم کے شعبوں میں دی گئی قربانیوں پر فخر ہے ۔ ہمارا جینا مرنا پاکستان کی حرمت کے لیے ہے ، اگر ریاستی امور میں برابر مواقع ملیں تو غربت، جہالت، لاقانونیت، مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے ۔