جشنِ آزادی معرکہ حق کے سلسلے میں کبڈی ٹورنامنٹ

  • فیصل آباد
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)جشنِ آزادی معرکہ حق کے سلسلے میں کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمانِ خصوصی اسسٹنٹ کمشنر سٹی عادل عمر تھے۔

 اس موقع پر ڈویژنل سپورٹس آفیسرساجدہ لطیف، علی رضا ڈوگر، سیکرٹری جنرل ڈسٹرکٹ کبڈی ایسوسی ایشن رانا عمران احمد خان، بابائے سپورٹس حاجی محمد رفیق، صدر ڈسٹرکٹ ریسلنگ ایسوسی ایشن رانا منور خان اور شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی۔کانٹے دار مقابلے کے بعد شاکن شیر دل کبڈی کلب نے 46-44 کے سکور پر سنسنی خیز لمحات کے بعد برتری حاصل کرتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ فاروق مانا جٹ کبڈی کلب دوسری پوزیشن پر رہا۔ مہمانِ خصوصی نے جیتنے والی ٹیموں میں انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کیں۔اسسٹنٹ کمشنر سٹی عادل عمر نے شاکن شیر دل کبڈی کلب کو ایک لاکھ روپے اور یادگاری ٹرافی، جبکہ رنر اپ ٹیم کو 75 ہزار روپے کا نقد انعام دیا گیا۔ شائقین نے دلچسپ اور جاندار میچ کا بھرپور لطف اٹھایا اور کھلاڑیوں کو داد دی۔

 

