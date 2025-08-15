غیور اقوام جشنِ آزادی سجدۂ شکر کیساتھ مناتی:ڈاکٹر حبیب
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)سیکرٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فیصل آباد ڈاکٹر حبیب الرحمن نے کہا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے ، اس کا صحیح احساس وہی کر سکتا ہے جو اسیر یا غلامی کی زندگی گزار رہا ہو۔
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک آزاد وطن عطا کیا جہاں ہم نہ صرف آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں بلکہ اپنے مذہبی فرائض اور عقائد بھی پورے جوش و جذبے سے ادا کر رہے ہیں۔ایجوکیشن بورڈ فیصل آباد میں کمشنر و چیئرپرسن تعلیمی بورڈ مریم خان کی ہدایت پر 14 اگست کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زندہ و غیور اقوام اپنا جشنِ آزادی عہدِ وفا اور سجدۂ شکر کے ساتھ مناتی ہیں۔ آج ہم پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کے غرور کو خاک آلود کر کے معرکۂ حق اور آپریشن بنیان المرصوص کے حوالے سے اپنا 78واں یومِ آزادی شایان شان طریقے سے منا رہے ہیں، جو بھارتی سامراج کے منہ پر زوردار طمانچہ ہے ۔