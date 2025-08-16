چنیوٹ: شہدائے کربلا کا چہلم ریسکیو افسر اور اہلکار الرٹ رہے
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر (ستارہ امتیاز) کی ہدایات پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان کی زیر نگرانی چہلم شہدائے کربلا کے سلسلے میں ضلع بھر میں ریسکیو افسر اور اہلکار ہائی الرٹ رہے ضلع بھر میں 150 سے زائد ریسکیورز نے اپنے فرائض سرانجام دیئے ۔
