  • فیصل آباد
انکم سپورٹ پروگرام کی رقوم کی ادائیگی ،ڈسبرسمنٹ سنٹرز کا نو ٹیفکیشن

کمالیہ (نمائندہ دنیا)مستحقین میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقوم کی ادائیگی کو آسان بنانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقراء ناصر نے ایم سی سبزہ زار اور بی آئی ایس پی تحصیل آفس خالد کالونی کو ڈسبرسمنٹ سینٹرز قرار دے کر نوٹیفکیشن جاری کردیا۔

اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بی آئی ایس پی کمالیہ محمد علی سے ملاقات کی اور پروگرام کے تحت ادائیگیوں کے عمل کو شفاف بنانے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر انہوں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد علی کو ہدایت کی کہ کرپشن میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔

