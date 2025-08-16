ہم ایک تقسیم شدہ قوم بن کر رہ گئے ہیں :میاں فیاض احمد فیضی
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار) مرکزی انجمن تاجران کے امیر میاں فیاض احمد فیضی نے کہا ہے کہ ہم بنیادی طور پر ایک تقسیم شدہ قوم میں دب کر رہ گئے ہیں۔
مذہبی فرقہ واریت اور سیاسی طور پر دھڑے بندیوں میں تقسیم ہیں ،ایک ایٹمی قوت ہوتے ہوئے بھی امریکی غلامی کی زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہیں ،تاہم قومی سلامتی کیلئے اتفاق رائے سے اپنے مسائل حل کرکے ہم بچ سکتے ہیں ، اخبار نویسو ں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت اور بنگلہ دیش ایک قوم بن کر پٹڑی پر چڑھ گئے ہیں ،مگر ہم تقسیم شدہ قوم کی وجہ سے ناکامی سے دوچار ہیں ،یہی وجہ ہے کہ بھارت نے ہمارے دریاؤں کا پانی باندھ لیا ہے ،جس سے ہم مالی اور اقتصادی طور پر کمزور اور ہماری زرعی معیشت تباہ ہورہی ہے ۔