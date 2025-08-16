پاکستان بیت المال سکول برائے بہبود مزدور بچگان میں یوم آ زادی تقریب
ٹوبہ ٹیک سنگھ(نامہ نگار) وزیراعظم پاکستان کی ہدایت پر ملک بھر کی طرح بیت المال ٹوبہ ٹیک سنگھ کے زیر اہتمام یومِ آزادی کی تقریب پاکستان بیت المال سکول برائے بہبودمزدور بچگان میں منعقد ہوئی، تقریب میں پاکستان بیت المال اسکول کے اساتذہ، طلبہ، وومن ایمپلائمنٹ سینٹر کی خواتین اور پاکستان بیت المال کے ملازمین نے شرکت کی۔
وزیراعظم پاکستان کی ہدایت پر ملک بھر کی طرح بیت المال ٹوبہ ٹیک سنگھ کے زیر اہتمام یومِ آزادی کی تقریب پاکستان بیت المال سکول برائے بہبودمزدور بچگان میں منعقد ہوئی، تقریب میں پاکستان بیت المال اسکول کے اساتذہ، طلبہ، وومن ایمپلائمنٹ سینٹر کی خواتین اور پاکستان بیت المال کے ملازمین نے شرکت کی۔