دستکاری سکول اقبال کالونی میں جشنِ آزادی کی تقریب
تاندلیانوالہ (نمائندہ دنیا)انجمن فلاح و بہبود (رجسٹرڈ) کے زیرِ انتظام دستکاری سکول اقبال کالونی میں 78ویں سالانہ جشنِ آزادی کی تقریب منعقد ہوئی۔
تقریب میں سرپرستِ اعلیٰ ڈاکٹر عمران چودھری، صدر محمد عتیق اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیت المال ویلفیئر تحصیل تانڈلیانوالہ رائے عامر پرویز نے خصوصی شرکت کی۔مہمانِ خصوصی نے 14 اگست کے موقع پر کیک کاٹ کر خوشی کا اظہار کیا اور انجمن فلاح و بہبود کے عہدیداران و اراکین کی کارکردگی کو سراہا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں ڈاکٹر عمران چودھری نے کہا کہ پاکستان اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے نام پر بنا ہے اور اس کی حفاظت ہر پاکستانی کا فرض ہے ۔تقریب میں دستکاری سکول کی ہونہار طالبات نے قرآن خوانی، نعت خوانی، ملی نغمے اور قومی ترانہ پیش کیا۔