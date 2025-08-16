محکمہ مال نے کارروائی کرتے ہوئے زمین کا قبضہ واپس دلو دیا: محمد حسین
ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)ماموں کانجن کے رہائشی محمد حسین نے میڈیا کو دیے گئے ویڈیو بیان میں مؤقف اختیار کیا کہ ان کی ملکیتی زرعی اراضی چک نمبر 555، مربع نمبر 71، تحصیل تاندلیانوالہ پر اللہ بخش نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ محکمہ مال نے قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے زمین کا قبضہ واپس دلوایا۔محمد حسین کے مطابق مذکورہ زمین پر ناجائز قبضے کے معاملے پر قبل ازیں تھانہ ماموں کانجن میں اللہ بخش کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کامیاب کارروائی پر وہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ، تحصیل دار تاندلیانوالہ، تھانہ ماموں کانجن اور پولیس افسروں کے شکر گزار ہیں ۔