گوجرہ:راول ویلفیئر ایسوسی ایشن نے جشن آزادی ریلی نکالی
گوجرہ (نما ئندہ دُنیا) گوجرہ میں جشن آزادی کے سلسلہ میں راول ویلفیئر ایسوسی ایشن نے تحصیل صدر چودھری کا مرا ن ظفر کی قیادت میں ریلی نکا لی گئی۔
جس میں سینکڑو ں افراد نے شرکت کی ریلی چوک گڈا خا نہ پہنچ کر انہو ں نے جشن آ زادی کیک کا ٹا بعد ازا ں کا مرا ن ظفر کی رہا ئش گا ہ پر راول ویلفیئر ایسوسی ایشن کا اجلاس منعقد ہوا جس میں بانی چیئر مین محمد اعظم رضا راول نے خصوصی شرکت کی انہو ں نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انکا جینا مرنا اپنی برداری کیلئے ہے برادری کی ویلفیئر کیلئے ہر اقدا م اٹھا ئیں گے انہو ں نے کہا کہ برادری کی فلا ح و بہبود کیلئے ویب سا ئیڈ لا نچ کی ہے جس ہر تما م معلو مات دستیا ب ہیں برادری کی ممبر شپ کیلئے ایک فارم اپ لوڈ کیا گیا جس سے برادری کے تما م افراد مستفید ہو سکیں گے ۔