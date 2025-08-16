کمالیہ :مرکزی انجمن تاجران کے زیر اہتمام جشنِ آزادی کی تقریب، کیک کاٹا گیا
کمالیہ(نمائندہ دنیا )مرکزی انجمن تاجران کے زیر اہتمام جشنِ آزادی کی تقریب، کیک کاٹا گیا۔انجمن تاجران کے زیر اہتمام پریس کلب کمالیہ میں جشنِ آزای کے سلسلہ میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
جس میں مرکزی انجمن تاجران کے صدر سید اکبر علی شاہ، جنرل سیکرٹری شہباز احمد اور دیگر ذیلی تنظیموں کے صدور نے کیک کاٹا۔ تقریب میں پریس کلب کے ممبران اور لیگل ایڈوائزر سردار عبد الرحمن ڈوگر سمیت معزز شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء نے وطنِ عزیز کی ترقی، خوشحالی اور اتحاد کے لیے خصوصی دعا کی ۔