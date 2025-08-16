وکلا برادری کو سہولیات کی فراہمی میری ترجیح :میاں وحید انور کوکب
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)اسلامک لائرز موومنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر میاں وحید انور کوکب ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ وکلا برادری کو سہولیات کی فراہمی، ان کے مسائل کا حل اور بار میں خوشگوار و پیشہ ورانہ ماحول قائم کرنا آئی ایل ایم کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔
صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئی ایل ایم کی قیادت ہمیشہ وکلاء کے حقوق، فلاح و بہبود اور عدالتی نظام میں بہتری کے لیے عملی اقدامات کرتی رہی ہے ۔ وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے بھی سرگرم عمل ہیں، کیونکہ ملک کو درپیش تمام مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ممکن ہے ۔