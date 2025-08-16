صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وطن کو دہشتگردی سے بچانے کیلئے اتحاد ضروری :جمعیت اہلحدیث

  • فیصل آباد
وطن کو دہشتگردی سے بچانے کیلئے اتحاد ضروری :جمعیت اہلحدیث

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)آزادی کی قدر وہی جانتا ہے جس نے غلامی کی زندگی بسر کی ہو یا قید کا سامنا کیا ہو۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک آزاد وطن پاکستان کی صورت میں عطا کیا۔

 یہ بات امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث تحصیل فیصل آباد قاری محمد ارشد، ناظم افتخار احمد فراز، خالد محمود اعظم آبادی، رانا کلیم اللہ، مولانا محمد امین، مولانا حبیب الرحمٰن ساجد، مولانا عبدالغفار ماجد، قاری ہاشم رحیم، مولانا امتیاز احمد، مولانا محمد سلیم ساجد، محمد خاور رندھاوا و دیگر نے جامع مسجد ابو ہریرہ اہلحدیث ارفع کریم نگر، چک نمبر 04 رام دیوالی سرگودھا روڈ میں استحکامِ پاکستان سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔علما  نے قائداعظم محمد علی جناحؒ کی قیادت میں قیامِ پاکستان کے وقت بے مثال کردار ادا کیا۔ وطن کو انتہاپسندی اور دہشتگردی سے بچانے کے لیے قومی اتحاد ضروری ہے ۔ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاک فوج اور دفاعِ وطن کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہوائی فائرنگ سے بچی کے قتل کے 3 ملزمان گرفتار، پستول برآمد

گورنر کی چہلم امام حسینؓ کے جلوس میں شرکت

چہلم امام حسین ؓ کے موقع پر سخت سکیورٹی انتظامات

نیپئر روڈ پر دکانیں ڈی سیل کرنے کا حکم

داتا گنج بخشؒ کی شخصیت روحانیت کا عملی نمونہ ،شاہ عبد الحق

کیمیکل سے دودھ بنانے والے 3ملزمان گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن