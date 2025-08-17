بچیانہ ریلوے سٹیشن پر 50سال سے پکوڑے بیچنے والاچل بسا
بچیانہ(نمائندہ دنیا) پکوڑے ویسن دے بچیانے ٹیشن دے ۔ نصف صدی قبل سے بچیانہ ریلوے سٹیشن پر گونجنے والی آواز ہمیشہ کیلئے خاموش ہوگئی۔
ریلوے مسافروں کے دلوں پر راج کرنے والا\"بوٹا پکوڑیاں والا\"مختصر علالت کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جاملا۔ بوٹا پکوڑیاں والا جو لاہور شورکوٹ براستہ بچیانہ جڑانوالہ سیکشن پر چلنے والی ریل گاڑیوں کے مسافروں کو پکوڑے فروخت کرنے کے اپنے منفرد انداز سے مشہور تھا ، انتقال کرگیا۔ نماز جنازہ بچیانہ کی مرکزی جناز گاہ میں اداکی گئی جس میں سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مرحوم کو سپرد خاک کردیا گیا ۔