صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچیانہ ریلوے سٹیشن پر 50سال سے پکوڑے بیچنے والاچل بسا

  • فیصل آباد
بچیانہ ریلوے سٹیشن پر 50سال سے پکوڑے بیچنے والاچل بسا

بچیانہ(نمائندہ دنیا) پکوڑے ویسن دے بچیانے ٹیشن دے ۔ نصف صدی قبل سے بچیانہ ریلوے سٹیشن پر گونجنے والی آواز ہمیشہ کیلئے خاموش ہوگئی۔

 ریلوے مسافروں کے دلوں پر راج کرنے والا\"بوٹا پکوڑیاں والا\"مختصر علالت کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جاملا۔ بوٹا پکوڑیاں والا جو لاہور شورکوٹ براستہ بچیانہ جڑانوالہ سیکشن پر چلنے والی ریل گاڑیوں کے مسافروں کو پکوڑے فروخت کرنے کے اپنے منفرد انداز سے مشہور تھا ، انتقال کرگیا۔ نماز جنازہ بچیانہ کی مرکزی جناز گاہ میں اداکی گئی جس میں سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مرحوم کو سپرد خاک کردیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

میئر کا تمام بڑے منصوبے 6 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم

انٹرپری انجینئرنگ کے نتائج کا اعلان، تینوں پوزیشنز طالبات نے حاصل کیں

ڈی جی نیب کراچی کو نوٹس جاری

پولیس قومی رضاکار کی سابق افسر ہوائی فائرنگ پرگرفتار

عزیر بلوچ کیخلاف غیرقانونی اسلحہ کیس کا فیصلہ محفوظ

کار کی ٹکر سے گرنے والی موٹرسائیکل سوار خاتون کو ٹینکر نے کچل دیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل