چک جھمرہ میں یومِ آزادی کا کیک کاٹنے کی تقریب
چک جھمرہ (نامہ نگار)چک جھمرہ مسلم لیگ (ن)کے ورکرز نے یومِ آزادی کاکیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام کیا،لیگی رہنما پی پی 98 عطااللہ مختار باجوہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔
تقریب میں شریک رہنماؤں اور کارکنان نے پاک فوج کو خراجِ تحسین پیش کیا اور کہاپاک فوج نے حالیہ جنگ میں بھارت کو عبرتناک شکست دے کر دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بہترین اور طاقتور فوج ہے ۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے ملکی سلامتی اور ترقی کیلئے متعدد اہم اقدامات کیے ہیں۔ مسلم لیگ نے ہی پاکستان قائم کیا تھا اور وہی اسکی ترقی کی ضامن ہے ۔ا س موقع پرپنڈال پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا۔