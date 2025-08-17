صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نصرت فتح علی خان برسی ، آرٹس کونسل نے قبرپر پھولوں کی چادر چڑھائی

  • فیصل آباد
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)شہنشاہ موسیقی استاد نصرت فتح علی خان کی28 ویں برسی پر پنجاب کونسل آف آرٹس فیصل آباد ڈویژن کی طرف سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروگرام اسد حیات نے انکی قبرپر پھولوں کی چادر چڑھائی اورفاتحہ خوانی کی۔

اس موقع پر میڈیا، سماجی شخصیات اور لیجنڈ گلوکارکے مداحوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مداحوں نے تلاوت، نعت خوانی اور صوفیانہ کلام پیش کئے ۔ مداحوں کاکہناتھاکہ استاد نصرت فتح علی خان نے اپنے گیتوں، غزلوں اور قوالیوں کو اتنا مقبول کیا کہ لوگ آج بھی انکی گائیکی کے سحر میں جکڑے ہوئے ہیں۔

 

