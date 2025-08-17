صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت چرچز اور گھر جلانیوالے ملزموں کیخلاف کارروائی کرے :اسلم پرویز

  • فیصل آباد
حکومت چرچز اور گھر جلانیوالے ملزموں کیخلاف کارروائی کرے :اسلم پرویز

جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)انسانی حقوق کے علمبردار پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے سربراہ اسلم پرویز سہوترا نے سانحہ جڑانوالہ کی دوسرے سالانہ یادگاری پروگرام سے خطاب کرتے کہا کہ جڑانوالہ میں 30سے زیادہ چرچز کو دن دیہاڑے جلا دیا گیا۔۔۔۔

 غریب مسیحیوں کے سینکڑوں گھروں کو لوٹنے کے بعد نذرِ آتش کر دیا گیا ،افسوس حکومت چرچز اور گھروں کو جلانے میں ملوث ملزموں کوسزادلوانے میں ناکام ہوگئی۔ عدالت نے تمام ملزموں کو بری کردیا ،پنجاب پولیس ملزموں کیخلاف مضبوط استغاثہ پیش کرنے اور مسیحی مدعیوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہوچکی ہے جو مسیحی برادری کیساتھ زیادتی ہے ۔حکومت چرچز اور گھر جلانے والے ملزموں کیخلاف کارروائی کرے ۔مسیحا ملت پارٹی جڑانوالہ کے صدر فاروق انجم ،لاہور کے صدر اکرم جٹ اور یوتھ ونگ لاہور کے صدر سلیمان سہوترا اور عابد مغل نے بھی خطاب کیا۔

 

