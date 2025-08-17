صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الائیڈ ہسپتالII میں مریضوں کو کھانا،تحائف تقسیم،ادویات فراہم

  • فیصل آباد
الائیڈ ہسپتالII میں مریضوں کو کھانا،تحائف تقسیم،ادویات فراہم

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)انجمن انسداد منشیات کی طرف سے جشن آزادی معرکہ حق کی تقریبات کے سلسلے میں الائیڈ ہسپتالII(ڈی ایچ کیو)کے مریضوں میں کھانا،گفٹ تقسیم کرنے کے علاوہ ادویات اور ائیر کنڈیشنڈ کی امداد ایم ایس الائیڈ ہسپتالIIکے حوالے کی گئی۔

اس موقع پراسسٹنٹ پروفیسرڈویژنل ماڈل کالج آسیہ ظفر مہمان خصوصی تھیں۔ ایم ایس الائیڈ ہسپتال ظفر اقبال،ڈپٹی ایم ایس علی بیگ،ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر عمران، جنرل سیکرٹری انجمن انسداد منشیات آمنہ اکرم،محمد افضل جلندھری،سوشل ویلفیئر آفیسر عائشہ انجم بھی اس موقع پر موجود تھے ۔آسیہ ظفر نے کہا منشیات ایسی زنجیر ہے جو ہماری نوجوان نسل کے خواب اور صلاحیتیں جکڑ دیتی ہے ۔ جشنِ آزادی کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جیسے ہمارے بڑوں نے وطن کو آزاد کرایا، ویسے ہی ہمیں اپنی سوسائٹی کو نشے کی لعنت سے آزاد کرانا ہے ۔ یہ جدوجہد تعلیم، آگاہی اور اجتماعی ذمہ داری سے ممکن ہے۔

 

