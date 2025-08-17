سمندری میں 10ارب سے ترقیاتی کام جلد شروع:راؤ کاشف رحیم
سمندری(نمائندہ دنیا)رکن صوبائی اسمبلی راؤ کاشف رحیم خاں ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے 10ارب سے سمندری میونسپل کمیٹی کے ایریا میں ترقیاتی کاموں کا آغاز جلد ہوجائے گا۔۔۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے انجمن تاجران گوجرہ روڈ کے ظہرانے میں کیا انہوں نے کہا ابتدائی طور پر پینے کے صاف پانی کی فراہمی کیلئے 55کروڑ کی گرانٹ سے ستمبر اکتوبر میں کام شروع ہو جائے ۔ترقیاتی کاموں سے شہر کے تمام مسائل حل ہو جائینگے ۔ انجمن تاجران گوجرہ روٖ ڈکے رہنماطاہر محمود ،ارشد گل نے سمندری کیلئے گرانٹ کے پر راؤکاشف رحیم کا شکریہ ادا کیا ۔مرکزی انجمن تاجران کے صدر میاں شبیر مہالمی اور عبد القدیر بٹ اورمعززین نے ظہرانے میں شرکت کی۔