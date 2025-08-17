شہر سے مویشیوں کا انخلا نہ ہوسکا،سیوریج بند رہنے پر مشکلات
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)میونسپل کارپوریشن کی روایتی غفلت پرڈیڈ لائن گزر جانے کے باوجود شہری حدود سے مویشیوں کا انخلا نہ ہوسکا ۔جانوروں کی گندگی سے سیوریج سسٹم بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔
چک نمبر 223 رب مانانوالہ، ڈی ٹائپ کالونی، غلام آباد ، مدینہ ٹائون ودیگرعلاقوں میں گائے بھینسوں کے باڑے موجود ہیں شہری رہائشی علاقوں میں مویشیوں سے گندگی اور تعفن پھیلنے سے اہل علاقہ سخت پریشان ہیں ،جانوروں کے باڑوں سے روزانہ کئی ٹن گوبر سیوریج لائنوں میں شامل ہوکر انکی بند ش کا باعث بنتا ہے اور سیوریج کے پانی سے گلیاں بھر جاتی ہیں ۔واسا کی پائپ لائنیں خراب ہونے سے سرکاری خزانے کو بھی نقصان ہورہا ہے ۔مویشیوں کی گندگی سے مچھروں کی بھرمار رہتی ہے ، شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار ڈپٹی کمشنر اور سی ای او میونسپل کارپوریشن کو درخواستیں دے چکے ہیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہوتی ، میونسپل کارپوریشن آفیسر عظمت فردوس کی جانب سے 25جولائی کو کرایاگیااعلان کہ شہری حدود سے 3روز تک مال مویشی نکال لئے جائیں ورنہ انہیں قبضہ میں لے لیا جائیگااور متعلقہ تھانے میں مقدمہ بھی درج کرایا جائے گا لیکن یہ اعلان صرف فرضی کارروائی ثابت ہوا۔