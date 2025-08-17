440 کلو مضر صحت گوشت تلف ،3ملزم گرفتار، مقدمات درج
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)فوڈ اتھارٹی کامضر صحت گوشت کی فروخت کیخلاف کریک ڈاؤن، مراد آباد، مدینہ ٹاؤن اور جھنگ روڈ پر 2بیف شاپس اور مذبحہ خانے کے خلاف مقدمات درج ،مکروہ دھندہ کرنے والے 3ملزم گرفتار، 440 کلو گوشت تلف کردیا گیا۔
ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے مطابق سلاٹر ہاؤس میں سستے داموں بیمار جانور خرید کر ذبح کیے گئے تھے ۔سینئر ویٹرنری سپیشلسٹ نے گوشت کا معائنہ اورگوشت کو انسانی صحت کے لیے مضر قرار ۔گوشت پر انتہائی لازم مہریں، لازم ریکارڈ عدم موجود پایا گیا صفائی کے ناقص انتظامات، گندے فریزر اور مکھیوں کی بھرمار پائی گئی۔ گوشت کے معیار کی بہتری کے لیے قوانین میں ترامیم کی جارہی ہیں عوام کی صحت سے کھلواڑ کرنے والوں کا کاروبار جڑ سے اکھاڑ دیا جائیگا۔