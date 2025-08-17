صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3لاکھ57ہزار کے نادہندہ کاشتکاروں کے ٹیوب ویلزکے ٹرانسفامر ضبط

  • فیصل آباد
ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)فیسکو ماموں کانجن نے نادہندگان کیخلاف آپریشن شروع کردیا،پہلے روز 3لاکھ57ہزار 747روپے کے نادہندہ4 کاشتکاروں کے ٹیوب ویلوں کے ٹرانسفامر اتار کر قبضہ میں لے لئے۔

لائن سپرنٹنڈنٹ صدام حسین کی سربراہی میں لائن مینز رانا قیصر،نعیم شاہ،کاشف اوراسسٹنٹ لائن مین عرفان پر مشتمل ٹاسک فورس نے چک516میں زمیندار یوسف ،چک506گ ب سے افضل خاں ،چک 505گ ب سے بہاول شیر اور504گ ب سے علی کے ٹیوب ویلز کے بل کی عدم ادائیگی پر ٹرانسفارمر اتار کر قبضہ میں لے لئے ۔ فیسکو حکام کے مطابق تمام نادہندہ کاشتکاروں،زمینداروں، انڈسٹری مالکان اور گھریلو صارفین کیخلاف کارروائی کی جائیگی۔

 

