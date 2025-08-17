سیاسی بحرانوں کا حل قومی ڈائیلاگ سے ہی ممکن :لیاقت بلوچ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیرلیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ سیاسی بحرانوں کے خاتمہ کیلئے تما جمہوری جماعتوں کو پُرامن جدوجہد کرنا ہوگی۔ سیاسی بحرانوں کا حل قومی سیاسی ڈائیلاگ سے ہی ممکن ہے۔
آئندہ الیکشن سے پہلے تمام سیاسی جمہوری قوتوں کو آئین، آزاد عدلیہ اور صاف شفاف غیرجانبدارانہ انتخابات کے قومی ایجنڈا پر اتفاق کرنا ہوگا ہے ورنہ کوئی اور فارم 47نئی شکل میں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ زن ہوگا۔جماعت اسلامی بجلی، گیس، پٹرولیم قیمتوں کو کم کرانے اور عوام، تنخواہ دار طبقہ، تجارت و صنعت پر ناجائز ٹیکسوں کے خاتمہ کیلئے قومی جدوجہد جاری رکھے گی۔ حافظ نعیم الرحمن10اکتوبرکو فیصل آباد میں بنوقابل پروگرام کا آغازکرینگے جس سے ایک لاکھ سے زائد نوجوانوں کو آئی ٹی کی مفت تربیت دیکر پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدددی جائیگی۔ان خیالات کا اظہارانہوں نے پیپلز کالونی میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کیا۔ ضلعی امیر محبوب الزماں بٹ،سابق صدربارمیاں انوارالحق،زونل امیرپی پی 113سلیم گجر، پی پی 114 ڈاکٹر بشیرصدیقی، اجمل بدر، عبدالستار بیگانے بھی خطاب کیا۔لیاقت بلوچ نے کہا حکومت طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں کے متاثرین کی امداد اور بحالی کا فرض ادا کرے ۔بااختیار بلدیاتی نظام ہی گلی محلوں کے مسائل حل کیلئے مفید ہے ۔ عوامی کمیٹیاں مسائل کرانے میں موثرکرداراداکریں گی۔