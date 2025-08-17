فورس لائن جھنگ روڈ جلد مکمل کی جائے :ایم ڈی واسا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے کہاہے کہ مین فورس لائن جھنگ روڈ کی تعمیر جلد مکمل کیاجائے ،جھنگ روڈ پر ٹریفک کے بہائو میں رکاوٹ نہیں آنی چاہئے۔
اس ضمن میں انہوں نے ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر سروسز اکرام اللہ ، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ نوید شاہ کے ہمراہ جھنگ روڈ کا وزٹ کیا اور وہاں بچھائی جانے والی مین فورس لائن کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اورکہا مین فورس لائن کی کیساتھ لگائی جانے والی ٹف ٹائل کا کام بھی جلد مکمل کرکے جھنگ روڈ کو بحال کیا جائے ۔ ایم ڈی واسا نے واضح کیا کہ جھنگ روڈ پر بچھائی جانے والی مین فورس لائن کی تعمیر سے سیف آباد نمبر 2 ، جھنگ روڈ ، پٹھان والا سمیت دیگرملحقہ آبادیوں کے مکینوں کے سیوریج مسائل حل ہونگے ۔ ایم ڈی واسا نے مزید کہا شہریوں کو نکاسی آب کی معیاری سروسز ڈیلیوری کے لئے متعدد نئی سکیموں پر کام جاری ہے اور ان کی تکمیل کے بعد سیوریج آپریشنز میں نمایاں بہتری نظر آئے گی