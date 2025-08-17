ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کا ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد کا دورہ
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر)ندیم ناصر نے ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد کا دورہ کیا اور قیدیوں کی صحت و فلاح کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی۔
ڈسٹرکٹ، بورسٹل اور سینٹرل جیل کے سپرنٹنڈنٹس، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر شہباز، دیگر متعلقہ افسر و ڈاکٹرز شریک ہوئے ۔ قیدیوں کو ادویات فراہمی یقینی بنانے ، میڈیکل سکریننگ اور جیلوں میں ڈاکٹرز کی کمی فوری پوری کرنے کے فیصلے کئے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ہر ماہ جیلوں میں میڈیکل اسکریننگ کیمپس کا انعقاد کیا جائے تاکہ قیدیوں کی صحت کے مسائل بروقت حل ہو سکیں۔ڈپٹی کمشنر نے جیل کی بیرکس ، خواتین قیدیوں کیلئے نئی عمارت اورقیدیوں کی فنی تربیت کیلئے جاری سرگرمیوں کا جائزہ لیا ، قیدیوں کی کوکنگ کلاسز میں شرکت کی، کھانے کا ذائقہ بھی چکھا۔ڈپٹی کمشنر نے جیل میں صفائی انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے قیدیوں کی بہبود کیلئے مزید اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی اور کہا حکومت قیدیوں کو بنیادی سہولیات اور ہنرمند بنانے کیلئے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی